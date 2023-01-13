Директор Международного валютного фонда: «еще предстоит ощутить» последствия ужесточения финансовых условий в мире

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила журналистам на брифинге, что последствия от более жестких финансовых условий в мире еще только предстоит ощутить. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

«Еще только предстоит ощутить воздействие от ужесточения финансовых условий в мире», — сказала она.

Кроме того, Георгиева считает, что мировые финансовые регуляторы не достигли нужных результатов в рамках борьбы с ростом цен. По мнению главы МВФ, центробанки мира должны перейти к более жесткой денежно-кредитной политике для того, чтобы сдержать рост цен. Она назвала инфляцию в мире «упрямой», объясняя необходимость ужесточения ДКП финансовыми регуляторами.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила замедление годовой инфляции в России в этом году. Как уточнила глава Банка России, в марте — мае 2023 года она может составить менее целевого показателя регулятора в 4%.

По данным ЦБ, в ноябре годовая инфляция составила 12,0%. По сравнению с октябрем показатель снизился на 0,6 процентных пункта. По оценке регулятора на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги. Годовая инфляция сильно упала с весенних пиков. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году.

Принимая во внимание уровень роста цен в России, ЦБ в 2022 году с апреля последовательно снижал ключевую ставку. Снижение составило 12,5 процентных пункта. С 19 сентября действует ставка 7,5% годовых. До марта 2022 года регулятор, напротив, повышал ставку на фоне антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом на фоне проведения спецоперации. В марте она достигла рекордных 20% годовых. Затем стартовал цикл снижения.