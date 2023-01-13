Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор Международного валютного фонда: «еще предстоит ощутить» последствия ужесточения финансовых условий в мире

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила журналистам на брифинге, что последствия от более жестких финансовых условий в мире еще только предстоит ощутить. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

«Еще только предстоит ощутить воздействие от ужесточения финансовых условий в мире», — сказала она.

Кроме того, Георгиева считает, что мировые финансовые регуляторы не достигли нужных результатов в рамках борьбы с ростом цен. По мнению главы МВФ, центробанки мира должны перейти к более жесткой денежно-кредитной политике для того, чтобы сдержать рост цен. Она назвала инфляцию в мире «упрямой», объясняя необходимость ужесточения ДКП финансовыми регуляторами.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила замедление годовой инфляции в России в этом году. Как уточнила глава Банка России, в марте — мае 2023 года она может составить менее целевого показателя регулятора в 4%.

По данным ЦБ, в ноябре годовая инфляция составила 12,0%. По сравнению с октябрем показатель снизился на 0,6 процентных пункта. По оценке регулятора на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги. Годовая инфляция сильно упала с весенних пиков. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году.

Принимая во внимание уровень роста цен в России, ЦБ в 2022 году с апреля последовательно снижал ключевую ставку. Снижение составило 12,5 процентных пункта. С 19 сентября действует ставка 7,5% годовых. До марта 2022 года регулятор, напротив, повышал ставку на фоне антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом на фоне проведения спецоперации. В марте она достигла рекордных 20% годовых. Затем стартовал цикл снижения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть