Аналитик компании «Золотой монетный дом» спрогнозировал значительный рост биткоина

Рост биткоина более $18 тыс. является началом большой коррекции стоимости первой криптовалюты, что в итоге приведет к ее значительному росту. Такое мнение высказал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в разговоре с «Лентой.ру».

«Это начало большой коррекции, поэтому рост будет значительным. Но будет ли новый максимум — я сейчас сказать не берусь», — сказал он.

По словам Голубовского, биткоин начал расти, поскольку вся индустрия централизованных бирж пережила кризис, в котором пиком оказалось банкротство криптовалютной торговой площадки FTX.

В первой половине октября FTX объявила о своем банкротстве. В конце декабря комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о двух компаниях, куда разорившаяся FTX направила $200 млн средств своих клиентов.

На фоне ситуации с этой площадкой в ноябре курс биткоина обвалился за два дня (8-9 ноября) на 23%, опустившись до $15,8 тыс.

Ранее 12 января сообщалось, что первая криптовалюта выросла в цене до $18 тыс. впервые с середины декабря 2022 года. К 22:15 мск биткоин торгуется за $18,843.