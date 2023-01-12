Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Международные резервы России с 30 декабря по 6 января выросли на $4,5 млрд

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские международные резервы на 6 января 2023 года составили $582 млрд, увеличившись за неделю на 0,8% (или на $4,5 млрд). Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили 582 млрд долларов США, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», — сказано в сообщении.

Неделе ранее показатель составлял $577,5 млрд, сократившись с 23 декабря на $4,2 млрд (или на 0,7%) под воздействием отрицательной переоценки.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

В первой половине декабря эстонская ежедневная газета Eesti Paevaleht сообщила, что Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России, им удалось конфисковать $80-100 млрд из $300 млрд.

В начале декабря первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что российский Центробанк располагает достаточным объемом международных резервов на случай различных рисков и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть