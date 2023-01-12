Международные резервы России с 30 декабря по 6 января выросли на $4,5 млрд

Российские международные резервы на 6 января 2023 года составили $582 млрд, увеличившись за неделю на 0,8% (или на $4,5 млрд). Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили 582 млрд долларов США, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», — сказано в сообщении.

Неделе ранее показатель составлял $577,5 млрд, сократившись с 23 декабря на $4,2 млрд (или на 0,7%) под воздействием отрицательной переоценки.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

В первой половине декабря эстонская ежедневная газета Eesti Paevaleht сообщила, что Соединенные Штаты и Евросоюз не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России, им удалось конфисковать $80-100 млрд из $300 млрд.

В начале декабря первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что российский Центробанк располагает достаточным объемом международных резервов на случай различных рисков и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании.