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Цена квадратного метра первичного жилья в Московском регионе достигла 260,3 тысячи рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Стоимость квадратного метра первичного жилья в Московском регионе установилась на уровне 260,3 тыс. руб. в начале января 2023 года. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов сервиса «Циан.Аналитика».

Отмечается, что за 2022 год квадратный метр такого жилья вырос в цене на 6,5%. При этом в 2021 году рост составлял 28%.

Средний размер скидки в конце декабря 2022 года на первичную недвижимость в Московском регионе составлял в среднем 10%. Всего в конце 2022 года на продажу со скидкой выставляли примерно 28% от всех продаваемых квартир. Наибольшая доля таких объявлений наблюдалась в Старой Москве — приблизительно 39%.

Во второй половине декабря директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что после решения президента России Владимира Путина продлить госпрограмму льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% застройщики перестали увеличивать скидки.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на данные компании Nedvex написало, что в Сочи в 2022 году купили элитной недвижимости на 25,2 млрд руб., что на 40% больше показателя 2021 года.

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