В Конгрессе США приняли законопроект о запрете продажи КНР нефти из стратегического резерва

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий запрет на продажу нефти из американского стратегического резерва (SPR) Китаю, сообщает Reuters.

За принятие законопроекта был подан 331 голос, против — 97. Причем все голоса против законопроекта исходили от представителей Демократической партии, уточняет Reuters.

Член палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс заявила, что американские власти не должны передавать ключи от энергетического будущего в руки Коммунистической партии Китая. По ее словам, администрация Джо Байдена «тратит впустую» стратегические резервы США.

Вопрос об экспорте нефти из США в Китай стал объединяющим фактором для республиканцев в прошлом году, когда Байден объявил о продаже 180 млн баррелей из SPR, чтобы снизить цены на нефть, которые выросли на фоне украинского кризиса, пишет Reuters.

Законопроект был разработан по инициативе оппозиционной Республиканской партии США, которая получила большинство в палате представителей Конгресса 118-го созыва по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

В октябре Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв США пуст почти наполовину. При этом Байден объявил о намерении восполнить резерв сырья, «когда цена упадет до $70».