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Немецкая Wintershall Dea сообщила об обнаружении залежей газа в дельте Нила

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пресс-служба правительства Ленинградской области

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea сообщила, что обнаружила газовые залежи в дельте Нила, об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

«Компания Wintershall Dea нашла газ в своем разведочном блоке Восточный Даманхур в прибрежной части дельты Нила», — говорится в релизе.

Wintershall Dea и ее партнеры Cheiron Energy, INA и Egyptian Gas Holding Company (EGAS) проанализируют возможности разработки залежей с использованием инфраструктуры проекта Disouq, которым руководят Wintershall и EGAS DISOUCO.

Частная нефтегазовая компания Wintershall Dea работает на Ближнем Востоке, в Северной Европе, России, Латинской Америке и Северной Африке.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в Черном море обнаружили новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 млрд куб. м.

До этого итальянская энергокомпания Eni открыла новые залежи газа у берегов Кипра.

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