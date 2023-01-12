Замглавы Минсельхоза: Польша попросит ЕС вернуть пошлины на ряд продуктов с Украины

Замминистра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что страна будет добиваться возвращения Евросоюзом таможенных пошлин на украинскую кукурузу и некоторые другие виды сельхоз продукции и поднимет соответствующий вопрос 30 января на заседании Совета министров по сельскому хозяйству ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду убеждать все польское правительство <...> защитить интересы польских фермеров и потребовать от ЕС, например, финансирования складской инфраструктуры или компенсации фермерам, которые по геополитическим причинам несут убытки», — сказал он.

По словам замминистра, Минсельхоза страны будет стремиться к исключению части продукции из режима либерализации для «защиты» польского птицеводства, яблок и промышленности по переработке соков.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик заявил, что Польша вывезла с Украины более 2 млн тонн зерна до конца сентября 2022 года.