Российским компаниям могут разрешить не учитывать голоса «недружественных» совладельцев

Крупные российские компании с иностранным участием могут получить право до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран при принятии корпоративных решений. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение источника, знакомого обсуждением такой идеи.

По словам собеседника издания, соответствующий указ может подписать президент России. Новую возможность могут получить до полутора десятков российских системообразующих организацией из сфер энергетики, машиностроения и торговли.

Чтобы воспользоваться правом не учитывать голоса иностранных совладельцев, компании должны соответствовать трем условиям: находиться под санкциями, доля совладельцев из недружественных юрисдикций не должна превышать 50%, объем выручки — более 100 млрд руб.

Проект указа подготовили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам источника, иностранные совладельцы некоторых российских компаний, на которых могут распространить меру, поддерживают инициативу, поскольку из-за рисков уголовной ответственности в своих странах не могут участвовать в принятии корпоративных решений в российских организациях.

В конце декабря в пресс-службе РСПП сообщили о риске изъятия из оборота биокефира и биойогурта вследствие поправок в закон об органических продуктах и приравнивания этих продуктов к органическим.