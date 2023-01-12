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В Британии обнаружили «золотые визы» у 10 попавших под санкции россиян

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Global Look Press

Британское правительство заявило, что некоторые люди, получившие «золотые визы» для богатых инвесторов, могли получить свое состояние за счет незаконной финансовой деятельности, сообщает Reuters.

Иностранцы, вложившие £2 млн в активы в Великобритании, могли подать заявление на получение постоянного вида на жительство в Соединенном Королевстве после пяти лет пребывания в стране, вложение £10 млн позволяло подать заявку через два года. Как заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман, проверка выявила, что программа «Tier 1 Investor» «привлекла непропорционально большое количество заявителей, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или через вовлечение в организованную преступность».

В правительстве не уточнили, сколько виз было выдано лицам «с криминальным прошлым», но Браверман сообщила, что 10 олигархов, попавших под санкции, введенные против России, были среди тех, кто воспользовался этой системой.

Британские власти начали выдавать «золотые визы» в 2008 году. Программа была закрыта в феврале 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских финансов в страну. Первую соответствующую проверку провели по заказу властей Британии в 2018 году, детали расследования были переданы в парламент лишь 12 января 2023 года.

Вслед за Британией выдачу «золотых виз» россиянам приостановила в феврале и Португалия.

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