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Эксперт рассказала о безопасности мобильного приложения Сбера для iPhone

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Пресс-служба Сбера

Версия мобильного приложения СБОЛ, которое Сбер продолжает устанавливать в своих отделениях, абсолютно безопасна для пользователей, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на главного аналитика компании «РегБлок» Анну Авакимян.

При этом эксперты рынка также отмечают, что данная версия приложения совершенно безопасна для пользователей.

«На самом деле Сбер начал устанавливать приложение в офисах в тестовом режиме еще летом, а открыто заявил только в конце декабря. Вероятно, это время понадобилось банку, чтобы удостовериться в безопасности механизма», — сказала Авакимян.

Она подчеркнула, что с таким серьезным подходом к безопасности в принципе, очевидно, что банк решился тиражировать технологию только после подтверждения ее надежности.

По ее словам, установка идет исключительно в присутствии клиента, никакие данные с телефона не используются.

Ранее газета «Ведомости» ранее написала, что Сбер разработал собственное ПО для установки банковского приложения на iPhone.

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