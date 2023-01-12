В Сирии сообщили об обсуждении с Россией сотрудничества в строительстве в условиях санкций

Дамаск обсуждает с российскими строительными компаниями вопрос сотрудничества в условиях санкций. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение министра общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейля Абдель Латифа.

«Переговоры с российскими компаниями, желающими работать в строительной сфере в Сирии, продолжаются, несмотря на наличие трудностей с финансированием их деятельности и денежными переводами между двумя странами из-за санкций в отношении Сирии», — сказал Абдель Латиф.

По его словам, стороны уже достигли договоренностей по поводу способов сотрудничества, в том числе при помощи обмена.

Сирийский министр отметил, что строительный сектор страны пострадал из-за санкций Запада, в частности снизился импорт строительных материалов, товары этой группы выросли в цене, из-за чего замедлилась реализация проектов.

Ранее 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что вопрос встречи министров иностранных дел России, Сирии и Турции прорабатывают, дату проведения мероприятия еще не утвердили.