Петербургский завод американской компании Tensar выкупил российский бизнесмен Волохович

Российский бизнесмен Олег Волохович купил российскую дочернюю компанию американского производителя материалов и инженерных решений в области дорожного строительства Tensar. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«Один из значимых игроков рынка геосинтетических материалов и инженерных решений для дорожного строительства — ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз» — поменял структуру собственников. Российский предприниматель Олег Волохович выкупил доли своих американских партнеров», — сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, изменится название компании — предприятие продолжит работу под брендом «Сотерра Инжиниринг». Сумму сделки по продаже актива не разгласили. Соглашение включает пункт о возможности обратного выкупа доли предыдущими владельцами.

Компанию Tensar основали в 1983 году в США на основе бизнеса британского изобретателя Брайана Мерсера. Предприятие производит технологии армирования грунта для дорожного строительства. На территории России Tensar работает с 2014 года.

Накануне омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов сообщил, что владельцы лицензии — франшизы — на ведение бизнеса в России под товарным знаком KFC попросили власти приостановить процесс продажи российского подразделения американской Yum! Brands ижевской компании «Смарт Сервис».