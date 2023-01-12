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В Еврокомиссии поддержали планы Эстонии приступить к конфискации финансовых активов РФ

В Еврокомиссии поддержали планы Эстонии конфисковать финансовые активы РФ в пользу Украины

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕК поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов. Его слова на брифинге в Брюсселе передает ТАСС.

«В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении», — сказал Виганд, отвечая на вопрос журналистов о планах Эстонии опубликовать собственный юридический план по конфискации арестованных на территории страны активов РФ.

Представитель ЕК также отметил, что введение уголовной ответственности за обход антироссийских санкций ускорит процесс конфискации активов РФ странами сообщества.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста активов России, так как прибалтийская страна хочет начать передачу Украине средств, замороженных из-за антироссийских санкций.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, речь идет о €17 млрд. Рейнсалу добавил, что эстонское правительство приняло решение параллельно начать создание собственной юридической структуры, которая позволит использовать эти замороженные средства.

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