Bloomberg: Казахстан закупил облигации российского госдолга на $1,4 млрд с марта 2022 года

Начиная с марта 2022 года, после ввода западными странами масштабных антироссийских санкций, финансовые компании из Казахстана закупили облигации федерального займа (ОФЗ) России на общую сумму 641,1 млрд тенге, или $1,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

«Операции с рублевыми государственными ценными бумагами (российского государственного долга. — «Газета.Ru»), известными как ОФЗ, привели к сделкам на общую сумму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд долларов) с марта 2022 года», — говорится в материале.

Местные брокерские компании, которые в прошлом году скупали российский суверенный долг, делали это в основном от имени клиентов, которые были резидентами Казахстана и России. При этом на долю казахстанских клиентов пришлось 48,7% покупок в период до 1 декабря, в то время как доля россиян составила 41,4%. Эти данные свидетельствуют о растущем желании россиян выводить капитал из страны через казахстанские брокерские компании, уточняется в статье.

«Появление россиян среди крупнейших покупателей через казахстанские брокерские компании также подчеркивает способность местных инвесторов выводить капитал из страны и использовать возможности, предоставляемые трещинами в режиме санкций. В третьем квартале валютные депозиты российских домохозяйств в зарубежных банках выросли больше всего по крайней мере за последние четыре года», — заключается в заметке.

Кроме Казахстана, другим популярным направлением для перевода денежных средств у россиян стала Грузия. 10 января информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Национального банка Грузии сообщило, что объем международных резервов этой страны по состоянию на конец 2022 года достиг исторического максимума $4 млрд 900,6 млн. Одной из основных причин стал рост денежных переводов из России.