«Укрэнерго»: в девяти областях Украины ввели аварийные отключения света

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в девяти областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в публикации компании в Telegram-канале.

«Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что в Киеве будут применяться отключения электричества из-за ухудшения погоды. По словам Попко, в целях обеспечения баланса в энергосистеме украинской столицы утверждены лимиты потребления электроэнергии.

При этом Попко призвал жителей к разумному потреблению электроэнергии и поочередному использованию электрических приборов во избежание перегрузки сети и отключений света.

До этого в «Укрэнерго» заявили о вероятных аварийных отключениях электричества в стране на фоне роста потребления электроэнергии из-за сильных морозов.