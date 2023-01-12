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Вице-премьер Хуснуллин заявил о росте объемов строительства на 6% в 2022 году

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил рост объемов строительства в России в 2022 году. Рост составил не менее 6% по сравнению с 2021 годом, говорится в телеграм-канале вице-премьера.

Как уточнил Хуснуллин, рост показателя по итогам 2022 года «точно не ниже 6%», потому что в те же ноябрь и декабрь он был на уровне 8-9%. Это стало возможным в рамках работы госпрограммы «Строительство», уточнил он. Также он отметил, что в прошлом году в эксплуатацию было введено более 101,5 млн кв. м жилой недвижимости и уложено 170 млн кв. м дорог.

В апреле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой государственной программы «Строительство». Она будет запущена с 1 января 2023 года, срок ее реализации — пять лет. Ответственным исполнителем по программе назначен Минстрой. Как сообщал ранее министр экономического развития Максим Решетников, объем финансирования программы в 2022–2024 годах составит почти 3 трлн рублей бюджетных денег. Программа частично начала действовать в 2022 году. По словам Решетникова, в 2022 году планировалось реализовать более 860 инвестиционных проектов.

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