Экспорт нефти из США сократился в два раза за первую неделю января — до 2,1 млн баррелей в сутки

По итогам первой недели января 2023 года объемы экспорта нефти из США резко снизились и достигли минимального с мая 2021-го значения, упав до 2,1 млн баррелей в сутки. При этом в конце декабря прошедшего года этот показатель находился на уровне 4,2 млн баррелей в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго Соединенных Штатов.

«Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 6 января, упал почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей — до 2,137 млн баррелей в сутки. Недельное падение показателя стало максимальным с 2021 года, когда за неделю по 7 мая экспорт нефти из страны сократился до 1,8 млн баррелей в сутки с 4,1 млн баррелей в день», — говорится в материале.

При этом в начале текущего месяца выросли объемы импорта сырья в США. Этот показатель за первую неделю года увеличился на 0,64 млн баррелей в сутки и достиг отметки 6,35 млн. Эта планка стала максимальной с сентября 2022 года, уточняется в заметке.

12 января агентство Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Министерства финансов (Минфина) США сообщило, что доходы России от экспорта нефти и газа упали после ввода западными странами предельных цен на нефть из этой страны. «Потолок» стоимости сырья установили на уровне $60 за баррель.