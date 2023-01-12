Venture Guide: российский рынок инвестиций в стартапы сократился более чем на 50% по итогам 2022 года

По итогам прошедшего года инвестиции в развивающиеся российские IT-компании резко сократились. За 12 месяцев 2022 года в этом сегменте было заключено на 56% сделок меньше (128 соглашений), чем за 2021-й, а вложения в стартапы уменьшились на 57% до $1,1 млрд, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные портала Venture Guide.

«Общий объем вложений в проекты составил $1,1 млрд, упав год к году на 57%. Число сделок снизилось на 56%, до 128», — говорится в материале.

Среди рыночных ниш, лидирующих по объему инвестиций в 2022 году, оказались: разработка программного обеспечения для бизнеса (Business Software), HR & WorkTech (сегмент технологий для HR), кибербезопасность и телекоммуникации. Размер вложенных инвестиций в стартапы в этих областях по итогам прошлого года составил $449,35 млн, $425,67 млн, $251,5 млн и $192,6 млн соответственно, уточняется в статье.

19 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экспертов Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ сообщила, что иммигранты из разных стран создали 40% миллиардных стартапов по всему миру. При этом к группе стран, которые теряют своих основателей компаний, аналитики отнесли Россию, Румынию, Польшу, Болгарию, Пакистан, Украину и Иран.