WSJ: США и их союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ

США и их союзники готовят следующий раунд санкций против российской нефтяной промышленности, стремясь ограничить цены на российский экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Минфин США провел на этой неделе ряд встреч в Европе для обсуждения деталей предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Источники указали, что ограничительные меры включают два ценовых потолка на российские нефтепродукты.

Евросоюз, как ранее заявил источник РИА Новости в ЕС, пока не обсуждает новый пакет санкций против России. Он также сказал об отсутствии каких-либо предложений от государств-членов по обсуждению «конкретных измерений будущего пакета». По его словам, вводить новые ограничительные меры стало трудно из-за большого количества уже введенных санкций.