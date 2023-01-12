Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WSJ: США и их союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

США и их союзники готовят следующий раунд санкций против российской нефтяной промышленности, стремясь ограничить цены на российский экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Минфин США провел на этой неделе ряд встреч в Европе для обсуждения деталей предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Источники указали, что ограничительные меры включают два ценовых потолка на российские нефтепродукты.

Евросоюз, как ранее заявил источник РИА Новости в ЕС, пока не обсуждает новый пакет санкций против России. Он также сказал об отсутствии каких-либо предложений от государств-членов по обсуждению «конкретных измерений будущего пакета». По его словам, вводить новые ограничительные меры стало трудно из-за большого количества уже введенных санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть