Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: в ЦБ направили инициативу о запрете для банков включать страховку в кредит

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Международная конфедерация обществ потребителей» направила в Банк России предложение о запрете для банков включать страховку в тело кредита. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно приведенным данным ЦБ, в январе — сентябре 2022 года поступило 4 тысячи жалоб по вопросам недобросовестных продаж, что на 34% больше показателя аналогичного периода 2021 года. В пресс-службе финомбудсмена отметили, что в прошлом году количество обращений, касающихся навязывания страховых услуг при потребительском кредитовании, возросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Как пояснил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, включение страховки в тело кредита при этом является законным: страховка выступает условием для оформления займа, и клиент подписывается под этим. В то же время банки используют это в свою пользу, а потребители не знают о своих правах, указал он.

По данным конфедерации, плата за страховку может достигать 18% от суммы кредита или сотен тысяч рублей, а ставка при отказе от страховки может вырасти на 5–20%. Партнер ЮК «Сотби» Варвара Кнутовая пояснила, что серьезные сложности могут возникнуть и при досрочном погашении кредита. По ее словам, вернуть переплату по страховке из подконтрольной банку страховой компании бывает очень сложно.

Банк России ранее выявил новую недобросовестную практику у некоторых финансовых организаций при дистанционном обслуживании. Банки стали использовать кнопку «Далее», чтобы получить при оформлении заявки на кредит согласие клиента на дополнительную услугу, включая различные виды страхования.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть