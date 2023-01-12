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Следователи из Европы по делу о махинациях главы ЦБ Ливана прибудут в Бейрут

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Hassan Ammar/AP

Группы следователей из ФРГ, Люксембурга и Франции прибудут в Бейрут 16 января для ознакомления с документами, касающимися финансовых махинаций главы Центробанка Ливана Риада Саляме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности ливанского министра юстиции Генри Хури.

Он указал, участие европейцев в расследовании о незаконном обогащении в банковской сфере не может рассматриваться как нарушение суверенитета республики.

Ранее сообщалось, что после 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего за последние полтора века кризиса. Это — официальная оценка Всемирного банка. Инфляция исчисляется десятками процентов в год, процветает черный валютный рынок. Предприятия закрываются, царит безработица. Причина кризиса, конечно, не только в Арабской весне, но именно она дала первый толчок к падению Ливана. О стремительной деградации вчерашней «восточной Швейцарии» — новая глава спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».

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