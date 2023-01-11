Минэнерго Украины: страна импортирует небольшие объемы электроэнергии из Евросоюза

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в настоящее время страна импортирует небольшие объемы электричества из Евросоюза. Его слова цитирует Telegram-канал украинского издания «Клименко тайм».

Как рассказал Галущенко, сейчас импорт небольшой, но он продолжается с 1 января. Кроме того, по словам главы Минэнерго, для предприятий была создана возможность закупать электроэнергию, и это «будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках».

Галущенко также отметил, что в Минэнерго Украины рассчитывают на увеличение объемов импорта электроэнергии в будущем.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» сообщила, что на фоне похолодания на Украине ввели лимиты потребления электричества.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, и теперь основная нагрузка ляжет на объекты тепловой электрогенерации. По словам министра, основной задачей для Украины является преодоление осенне-зимнего периода, но нагрузка на тепловую генерацию сохранится в течение всего года.