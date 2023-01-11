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В Data.ai подсчитали, что мировые расходы на мобильные игры упали на 5% в 2022 году

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Расходы пользователей на мобильные игры сократились в 2022 году на 5%, до $109,5 млрд, подсчитали аналитики компании Data.ai.

Траты в приложениях снизились на 2%, до $167 млрд. В компании отметили, что таким образом рынок мобильных приложений вернулся к нормальному состоянию после двух лет пандемии. В 2020 году после массового введения ограничений, связанных с коронавирусом, число загрузок приложений выросло на 10%, расходов в самих приложениях — на 25%.

В то же время в 2022 году число новых загрузок приложений увеличилось на 11%, до 255 млрд. На 3% или примерно на 5 часов в день выросло среднее время, проводимое пользователями в приложениях.

Чаще всего новые приложения загружают в Китае, на втором месте — Индия, третьи — США. Россия по этому показателю находится на шестом месте. Самым популярным по числу загрузок приложением в мире стал Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее 11 января в Google Play и App Store состоялся релиз мобильной версии игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's. Но она доступна только подписчикам Netflix.

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