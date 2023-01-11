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В России хотят приравнять пособие по безработице за первые три месяца к МРОТ

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Depositphotos

На рассмотрение Госдумы внесли проект закона о приравнивании пособия по безработице в первые три месяца выплаты к уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликовали в думской электронной базе.

В пресс-службе нижней палаты парламента отметили, что проект новой редакции федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» нацелен на предотвращение безработицы.

С 1 января 2023 года МРОТ в России установили на уровне 16 242 руб. в месяц.

На этой неделе доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что в 2023 году в связи с повышение МРОТ вырастет размер привязанных к нему материнского капитала, выплат по уходу за ребенком и декретных.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что в этом году в на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ.

В конце декабря стало известно, что Госдума планирует 18 января рассмотреть законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. руб.

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