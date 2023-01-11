Омбудсмен Миронов сообщил, что франчайзи KFC просят приостановить сделку по продаже сети

Владельцы лицензии — франшизы — на ведение бизнеса в России под товарным знаком KFC попросили власти приостановить процесс продажи российского подразделения американской Yum! Brands ижевской компании «Смарт Сервис». Об этом заявил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, написало агентство РИА Новости.

В октябре американская Yum! Brands подписала договор о продаже 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании «Смарт Сервис» при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест для всей российской команды. Тогда сообщалось, что сеть изменит название на Rostic's.

«Yum! Brands обязывает (одного из собственников «Смарт Сервис» Константина) Котова работать именно под брендом «Ростикс», который компания выкупила в 2009 году у Ростислава Ордовского-Танаевского», — подчеркнул Миронов.

По его словам, франчайзи не устраивает, в частности, что с ними никто не проговорил условия сделки. Им лишь объявили, что они должны платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за «Ростикс», а не за KFC.

Однако владельцам лицензий, по сути, придется тратиться на раскрутку нового стартапа, ведь KFC — мировой бренд с узнаваемостью почти в 100%, а о «Ростиксе» «помнят порядка 20% населения страны». К тому же на технологии и продвижение KFC работает огромная команда в Далласе, а на бренд «Ростикс» станут работать новички с несопоставимым бюджетом.

Омбудсмен добавил, что в настоящее время сделка проходит стадию одобрения комиссии правительства.

На прошлой неделе сообщалось, что польская группа компаний AmRest, которая владеет 20% всех ресторанов KFC в России, решила продать их российской «Альмире», как минимум за €100 млн.