В России за новогодние праздники сократилась средняя розничная стоимость бензина

Средняя розничная стоимость бензина на территории России снизилась на 0,02% за период с 1 по 9 января, дизель, наоборот, подорожал на 0,49%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

По данным статистического ведомства, на 9 января бензин в среднем стоил 50,83 руб. за литр. АИ-92 продавался за 47,18 руб., АИ-95 — за 51,34 руб., АИ-98 — 61,61 руб., дизель — 58,7 руб.

С 1 по 9 января стоимость литра топлива выросла в 10 субъектах страны. Самое существенное подорожание — в Сахалинской области, на 0,5%. Наибольшее снижение цены зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе – на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге за новогодние праздники цены на бензин не изменились.

Во второй половине декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что в 2022 году в стране смогли удержать рост цен на топливо.

Ранее 11 января агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) написало, что ежедневный ущерб от введенного западными странами «потолка» цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне $60 за баррель составляет €160 млн ($172 млн).