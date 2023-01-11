Провайдер «А-Техникс» выполнил более 300 форм техобслуживания самолетов в 2022 году

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс» — дочернее предприятие «Аэрофлота» — в 2022 году выполнил более 300 форм периодического технического обслуживания воздушных судов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как рассказал генеральный директор «А-Техникс» Михаил Коробович, несмотря на внешние факторы и вызовы, компания сумела продолжить уверенную работу и развитие.

«В течение года мы успешно выполняли полный цикл технического обслуживания воздушных судов группы «Аэрофлот» по всем формам — от «легких» до самых трудоемких «тяжелых». На сегодняшний день для стабильного поддержания летной годности воздушного флота группы у «А-Техникс» есть все необходимое: высококвалифицированный персонал, богатый опыт, глубокие знания имеющейся авиационной техники и необходимая материальная база», — отметил он.

По его словам, в 2023 году продолжится процесс расширения компетенций и увеличения объемов выполняемых работ.

Отмечается, что за прошедший год «А-Техникс» выполнил 54 «тяжелые» формы C-check, 19 из которых — на широкофюзеляжном флоте (Boeing 777, Boeing 747-400 и Airbus A330). Также было выполнено более 250 «легких» форм A-check и более 220 дополнительных работ, таких как замена двигателей, вспомогательных силовых установок и другое. Кроме этого, провайдер ежедневно выполнял все формы оперативного технического обслуживания в рамках предполетной и послеполетной подготовки воздушных судов.

«Выполненные объемы свидетельствуют о том, что несмотря на беспрецедентные санкции западных стран в отношении гражданской авиации России, компания продолжила стабильную работу и надежное техническое сопровождение воздушного флота группы «Аэрофлот». В течение года «А-Техникс» осуществлял одновременное техническое сопровождение более 300 самолетов, обеспечивая высокий уровень доступности воздушного парка для бесперебойного выполнения программы полетов», — говорится в в сообщении.

При этом в 2022 году продолжалась активная работа по расширению сферы деятельности компании, а также провайдер активно развивал сеть своих линейных станций технического обслуживания (ЛСТО) в регионах.

Напомним, в рамках реализации новой стратегии по организации технического обслуживания воздушного парка группы «Аэрофлот», во второй половине года провайдер приступил к приему производственных мощностей департамента по техническому обслуживанию (ДТО) Аэрофлота. Таким образом, «А-Техникс» стал единственным провайдером услуг по периодическому техническому обслуживанию флота группы «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.