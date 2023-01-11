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WSJ рассказал о планах на введение двойного потолка цен на российские нефтепродукты

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Соединенные Штаты и их союзники готовят новые ограничения для российской нефтяной отрасли, который окажется сложнее действующих в настоящее время мер, но несет больше угроз для Москвы, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Накануне издание Reuters писало о планах Большой семерки (G7) установить два лимита цен на российские нефтепродукты: один — для продуктов, торгуемых с премией, а второй — для тех, что торгуется со скидкой.

В публикации поясняется, что речь идет о двух ограничениях — для экспортных товаров с высокой стоимостью, в частности дизельного топлива, и для товаров с низкой, таких как мазут.

По словам авторов, спустя месяц с момента введения ограничений действие потолка цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель в США оценивают как успешные, такая в результате доходы России от экспорта нефти снизились, а мировые цены остались практически неизменными. Эксперты полагают, что такие же меры в отношении нефтепродуктов станут еще более серьезным испытанием.

Специалисты полагают, что сохранять объем поставок нефти, хоть и по более низкой цене, российским экспортерам помогает организованный заранее теневой флот. Однако найти суда для перевозки нефтепродуктов сложнее. Кроме этого в материале говорится, что Китай и Индия, которые в настоящее время являются основными новыми партнерами России, сами занимаются переработкой нефти и не заинтересованы в покупке бензина, дизеля и мазута, кроме как с очень большой скидкой.

Обсуждать цены для двух новых лимитов будут активно обсуждаться официальными лицами США и Европы.

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