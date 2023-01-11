РИА Новости: Евросоюз пока не обсуждает новый пакет санкций против России

Евросоюз пока не обсуждает новый пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

По словам собеседника агентства, на данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов ЕС никаких обсуждений по поводу десятого пакета санкций против России нет.

Источник РИА Новости также заявил об отсутствии каких-либо предложений от государств-членов по обсуждению «конкретных измерений будущего пакета». По его словам, вводить новые ограничительные меры стало трудно из-за большого количества уже введенных санкций.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжит вводить санкции в отношении союзников Российской Федерации. По ее словам, ЕС намерен выступить с новым пакетом санкций против Белоруссии. Когда эти ограничения будут введены, она не уточнила.

До этого бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт высказал мнение, что санкционная политика против России провалилась. Он отметил, что страны ЕС приняли девять пакетов санкций, но в итоге рестрикции оказали на РФ нулевое воздействие.