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Губернатор Ким: национализация активов Николаевского глиноземного завода продолжается

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что на Украине продолжается процедура передачи в госсобственность активов Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Его слова передает издание «Общественное Николаев».

Как отметил Ким, после перехода в госсобственность предприятие будет работать исключительно в интересах Украины.

Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая сообщила, что министерство юстиции страны направило иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о санкционном взыскании активов российского бизнесмена Олега Дерипаски в казну Украины.

По словам Мудрой, правовое ведомство собрало необходимую доказательную базу для обращения в ВАКС.

Она также отметила, что Дерипаска «владеет значительными активами на Украине», в числе которых Николаевский глиноземный завод, Запорожский производственный алюминиевый комбинат и иные объекты.

В конце декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заморозила активы энергетической компании, входящей в структуру «Газпрома».

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