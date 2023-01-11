Глава МЭРТ раскрыл размер инфляции по итогам 2022 года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что в 2022 году инфляция в России составила 11,9%, что ниже ожидаемого показателя в 12%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступила оперативная сейчас информация уже — по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями – 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», — доложил Решетников.

Прогноз Минэкономразвития на 2022 году предполагал инфляцию на уровне 12,4%, после публикации документа Решетников отмечал, что по итогам 2022 года показатели могут оказаться ниже — в диапазоне 12-12,4%.

Ранее Путин заявил, что по итогам 2022 года уровень безработицы в России составил 3,7%.