FAA сообщило о восстановлении ряда функций системы оповещения пилотов в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что работает над восстановлением системы оповещения пилотов NOTAM. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте организации.

Как уточняется в заявлении управления, в то время как некоторые функции уже начинают работать, операции национальной системы воздушного пространства остаются ограниченными.

Ранее FAA сообщило о сбое в системе оповещения для пилотов (NOTAM), что привело к массовым задержкам рейсов в стране.

Согласно представленной информации онлайн-трекера FlightAware, около 760 рейсов были задержаны по состоянию на 6:30 утра среды. Около 90 рейсов числятся отмененными.

В апреле 2022 года газета The Wall Street Journal сообщала, что нарушения регламента производства, выявленные на одном из заводов Boeing, чуть не привели к повреждению строящегося самолета, который предназначен для президента США.