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Путин: конкуренты используют механизмы для создания проблем нефтегазовым компаниям РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с министрами заявил, что конкуренты России пользуются политическими инструментами и механизмами для создания проблем российским нефтегазовым компаниям. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши нефтегазовые компании справляются с теми проблемами, которые им пытаются создать конкуренты, используя политические механизмы и инструменты?», — спросил президент у вице-премьера Александра Новака, после того как тот выступил с докладом о положении дел в угольной отрасли.

Ранее Владимир Путин поручил правительству оказывать поддержку бизнесу в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, а также способствовать инвестициям от крупных российских компаний. Президент подчеркнул, что требуется поддержка именно местных предпринимателей.

Путин также заявил в ходе совещания, что правительство в этом году продолжит реализацию масштабных социальных и экономических программ и планов, которые нацелены на улучшения благосостояния россиян.

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