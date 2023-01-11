Путин потребовал ограничить влияние на бюджет «потолка цен» на российскую нефть

Президент РФ Владимир Путин потребовал ограничить влияние «потолка цен» на российскую нефть на бюджет страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом», — сказал Путин в ходе первого в этом году совещания с членами правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал относиться со скепсисом к заявлениям о финансовых потерях России из-за введения потолка на нефть поскольку страна до сих пор не сталкивалась с данным лимитом. Отвечая на вопрос журналистов о намерении G7 установить два потолка цен на российские нефтепродукты, он назвал возможности прогнозирования стоимости нефти на мировых рынках «смутными».

Агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие подсчеты аналитиков хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха писало, что ежедневный ущерб от введенного западными странами «потолка» цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне $60 за баррель составляет €160 млн ($172 млн). Однако уже с 5 февраля 2023 года, когда данное ограничение распространится и на нефтепродукты, этот показатель вырастет до $280 млн в день.