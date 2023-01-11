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Путин заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета России

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость укрепления финансового суверенитета России, ожидая соответствующей работы от ЦБ. Об это сообщает РИА Новости.

В среду, 11 января, российский глава государства провел совещание с членами правительства.

«Системный вопрос — это укрепление финансового суверенитета нашей страны, это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность...», — подчеркнул во время совещания Путин.

Также президент России упомянул ряд других сфер, в том числе сельское хозяйство.

Также Путин ожидает, что Банк России и в нынешнем году, как в 2022-м, покажет эффективную работу.

Ранее стало известно, что Центробанк с 13 января возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке

Также ЦБ РФ продлил рекомендацию банкам реструктурировать кредиты заемщиков. В том числе кредитным организациям рекомендуется рассматривать заявления об изменении условий кредитных договоров на условиях программ реструктуризации.

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