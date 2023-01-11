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Песков заявил, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы

К заявлениям о финансовых потерях России из-за введения потолка на нефть стоит относиться со скепсисом, поскольку страна до сих пор не сталкивалась с данным лимитом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении G7 установить два потолка цен на российские нефтепродукты, назвал возможности прогнозирования стоимости нефти на мировых рынках «смутными».

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Россия будет делать все возможное для обеспечения своих интересов на энергорынке.

«Любые принимаемые рестрикционные меры, конечно же, будут встречать противодействие. Россия будет балансировать свои интересы. Это можно сказать однозначно. Рынок позволяет это делать», – цитирует Пескова «Москва 24».

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