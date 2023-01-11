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Премьер-министр Норвегии ожидает окончания энергокризиса в стране через 2-3 года

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Depositphotos

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ожидается, что добиться разрешения энергетического кризиса в стране станет возможно за 2-3 года. Об этом сообщает Finansavisen.

«Думаю, что мы выйдем из кризиса через два или три года, когда Европа начнет собственное производство возобновляемой энергии, и мы будем двигаться вперед, укрепляя сотрудничество и расширяя обмен», — сказал норвежский политик.

Также Йонас Гар Стёре уверен, что за это время, до преодоления энергокризиса, Норвегия сможет достичь более низких и конкурентоспособных цен на электричество.

Помимо того, премьер ожидает, что Осло сможет увеличить суммарную мощность энергетики.

Ранее стало известно, что добыча газа в Норвегии в следующие 4–5 лет останется на уровне 122 млрд кубометров. Суммарный объем инвестиций в нефтегазовую отрасль скандинавской страны по итогам прошедшего года составил около 300 млрд норвежских крон ($30 млрд).

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