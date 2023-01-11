«Росгосцирк» выделил 120 млн рублей на обустройство общежитий для своих артистов

Российская государственная цирковая компания («Росгосцирк») выделила 120 млн руб. из своей собственной прибыли на оснащение жилья, в котором артисты живут во время гастролей, новой мебелью и бытовой техникой. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

Как рассказал пресс-секретарь компании, по итогам прокатного сезона в 2022 году «Росгосцирк» впервые за последние 35 лет вышел в прибыль. Всего в 2023 году обустроят 15 общежитий и 14 гостиниц «Росгосцирка».

В том числе компания уже закупила 3 тыс. новых кроватей вместе с ортопедическими матрасами, 400 комплектов белья, 350 холодильников и столько же телевизоров, 100 стиральных машин и микроволновых печей, а также 3 снегоуборочные машины.

Гендиректор организации Сергей Беляков добавил, что цирковые артисты проводят вне своего дома до 10 месяцев ежегодно, поэтому создание комфортных условий проживания для них — это важная задача.

Во второй половине июля в Росгосцирке рассказали, в каком состоянии находилась цирковая отрасль и как проходит процесс реформации.