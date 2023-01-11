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Молдавия снизила потребление российского газа на 42% по итогам декабря

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РИА «Новости»

Уровень потребления российского природного газа в Молдавии по итогам декабря 2022 года снизился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета Приднестровья республика в прошлом месяце использовала только 101,8 млн кубометров данного вида топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные газораспределительной компании «Молдовагаз».

«Объем потребления природного газа в декабре 2022 года составил 101,8 млн куб. м, что на 42,2% ниже показателей того же периода 2021 года», — говорится в заявлении молдавской компании.

6 января представители пресс-службы президента Молдавии сообщили, что страна получила $30 млн от США в рамках финансовой помощи, предназначенной для стабилизации бюджета республики. Денежные средства в дальнейшем пойдут на преодоление энергетического кризиса, а также компенсации подорожания энергетических ресурсов для граждан и экономических агентов.

10 января глава молдавского государственного предприятия «Энергоком» Виктор Бынзарь заявил, что Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине. Речь идет о порядка 250 млн кубометров газа, хранящегося в резервуарах соседнего государства. Это топливо необходимо для обеспечения бесперебойного прохождения зимнего отопительного сезона в правобережной части Молдавии.

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