Минфин: федеральный бюджет в январе недополучит 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

По итогам января 2023 года федеральный бюджет России недополучит 54,5 млрд рублей от экспортных продаж в нефтегазовой сфере. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года составит 54,5 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В то же время в первом месяце текущего года есть вероятность сохранения рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями. В результате этого объемы поступлений от экспортной пошлины на газ также могут сократиться по итогам января, указали в Минфине.

«В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы», — заключили в ведомстве.

11 января в Telegram-канале Центробанка (ЦБ) сообщили, что регулятор возобновит проведение операций с зарубежной валютой на внутреннем рынке в соответствии с реализацией Минфином России механизма бюджетного правила. Данное решение вступит в силу с 13 числа текущего месяца. При этом речь идет только об операциях в валютной паре «китайский юань-рубль» со сроком расчетов «завтра» на Московской бирже.