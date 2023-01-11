«Ведомости»: отечественные кнопочные телефоны заняли ключевую часть российского рынка

По итогам 2022 года доля российских поставщиков (вендоров) составила 50% от общего количества проданных в стране мобильных устройств. По объемам продаж за прошедшие 12 месяцев кнопочные телефоны отечественных брендов обошли китайские, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков «Марвел-дистрибуции».

«Кнопочные телефоны отечественных брендов обошли китайские по продажам на российском рынке. В 2022 г. доля российских вендоров в сегменте составила 50% от общего количества проданных в стране устройств. Годом ранее российские бренды кнопочных телефонов занимали 42% рынка, а общее число продаж в 2022 г. увеличилось с 2,8 млн до 2,95 млн штук», — говорится в материале.

При этом руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков указал на еще большую долю российских брендов на внутреннем рынке кнопочных телефонов. В денежном выражении она составила около 60%, а в штучном — 71%. За год первый показатель увеличился на 2%, а второй — на 7%. Выиграть конкуренцию в данном сегменте у иностранных брендов отечественным вендорам удалось за счет низкой маржинальности рынка.

9 января газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Марвел-дистрибуции» сообщила, что спрос россиян на iPhone в прошлом году упал почти в два раза по сравнению с показателями 2021 года.Вв период с января по ноябрь подобные продажи составили 2,2 млн единиц, то есть сокращение составило 48% по сравнению с прошлым годом.