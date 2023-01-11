«Мир квартир»: стоимость комнат в России за 2022 года увеличилась на 13%

По итогам прошедшего года стоимость комнат в России в среднем увеличилась на 13% — до 1,1 млн рублей. При этом наибольший рост был зафиксирован в Чите, Ставрополе и Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования федерального портала «Мир квартир».

«Среднероссийский рост цен на комнаты составил +13% за год, средняя комната сейчас стоит 1 100 510 рублей. Больше всего цены выросли в городах: Чита (+41,9%), Ставрополь (+40,8%) и Улан-Удэ (+40,1%)», — говорится в материале.

В топ-5 российских городов по темпам роста цен на комнаты также вошли Казань и Барнаул. В этих населенных пунктах за прошедшие 12 месяцев жилищные площади подорожали в среднем на 37,3% и 36,2% соответственно. При этом уменьшилась стоимость комнат только в пяти городах, уточняется в заметке.

«Уменьшились средние цены на комнаты в пяти городах: Севастополе (-7,9%), Сочи (-5,6%), Симферополе (-4,7%), Махачкале (-1,7%) и Москве (-0,3%). В Санкт-Петербурге рост был минимальным — плюс 0,1%. В Московской и Ленинградской областях — средний: +13,9% и +10,8% соответственно», — заключается в статье.

8 января директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что вторичное жилье в России в ближайшее время будет продаваться с определенным дисконтом. Это будет обусловлено тем, что на рынке к настоящему времени стало меньше покупателей, а число продавцов, напротив, выросло.