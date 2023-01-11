Госкомпании закупили у самозанятых продукции и услуг на 3,37 млрд рублей в 2022 году

Компании с госучастием закупили в 2022 году у самозанятых продукции, работ и услуг на общую сумму 3,371 млрд рублей, что на 211% больше, чем по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные крупнейших заказчиков, находящихся в периметре мониторинга Корпорации МСП.

Наиболее востребованными в системе закупок в 2022 году были услуги самозанятых, связанные с рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка — 830,26 млн рублей (26,14%), проводными телекоммуникациями — 212,36 млн рублей (6,68%), зданиями и работами по их возведению — 100 млн рублей (3,15%), поддержкой исполнительских искусств — 86 млн рублей (2,71%) и непосредственно исполнительскими искусствами — 78,76 млн рублей (2,48%).

Самый высокий прирост объема закупок в 2022 году был зафиксирован в юридических услугах (31 млн рублей), поддержке исполнительных искусств (85 млн рублей), зданиях и работах по их возведению (98 млн рублей).

«Увеличение объема закупок и рост числа поставщиков-самозанятых — это тренд, обусловленный общим увеличением количества людей, выбирающих налог на профессиональную деятельность. За прошлый год их число превысило 6 млн человек, увеличившись более чем в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом. Для помощи с поиском заказов мы в прошлом году создали на Цифровой платформе МСП.РФ специальный блок, который предназначен для поддержки самозанятых», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в 2022 году возглавила Москва (более 663 млн рублей). Также в список вошли Московская (364,4 млн) и Рязанская (207,6 млн) области, Санкт-Петербург (137,15 млн) и Новосибирская область (135,3 млн рублей).

Напомним, участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что малый и средний бизнес, самозанятые могут с 1 апреля 2020 года. Их поддержка — одно из направлений нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.