Песков заявил, что Россия пока не сталкивалась с потолком цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране пока никто не сталкивался с последствиями введенного потолка цен на нефть. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

По его словам, попытки посчитать потери от данной меры Кремль оценивает скептически.

Песков отреагировал на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), что якобы новые меры против РФ обходятся Москве в 160 млн евро в день.

«Пока с потолком [цен на нефть] особо никто не сталкивался...», — подчеркнул он.

Других комментариев по прогнозу на нефть России и принятых ограничениях Песков не привел.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Песков информировал, что кабмин внимательно следит за ситуацией с ценами на российскую нефть.