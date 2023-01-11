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Риелторы сообщили, что более 72% россиян заинтересовались покупкой готового жилья в 2023 году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В январе 2023 года более 72% россиян заинтересовались покупкой готового жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи». Почти 6% россиян проявили интерес к покупке квартир в новостройкам, еще 22% граждан – загородной недвижимости.

По данным «Этажей», доля россиян, которые проявили интерес к покупке жилья на вторичном рынке за год уменьшилась на 3,2%. При этом доля граждан, которые захотели приобрести квартиру в новостройке или загородный дом выросли на 0,13% и на 3,3% соответственно.

Ранее руководитель управления развития продукта и аналитики девелоперской группы «Самолет» Леон Пряжников в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что в 2023 году на рынок продажи новостроек будет выведено 7 млн квадратных метров. Это на 28% меньше показателя 2022 года, уточнил он.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на федеральную риелторскую компанию «Этажи», с февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно.

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