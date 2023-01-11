В ЦБ решили закрыть лазейку для банков, маскирующих займы под сервисы оплаты покупок частями

Банки лишатся возможности маскировать займы под сервисы оплаты покупок частями – так называемые BNPL-сервисы. Такую лазейку решил прикрыть Центробанк, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным газеты, некоторые российские банки продвигают BNPL-сервисы как альтернативу рассрочке или кредиту. Такие сервисы позволяют оплачивать покупку частями без заключения кредитного соглашения. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора, при использовании таких сервисов человек по сути покупает в долг, но при этом его права не защищены. У клиента, например, нет сведений об условиях договора. В том числе потребитель не знает стоимость услуг рассрочки, размера переплаты и штрафных санкций за просрочку по такому займу.

В пресс-службе ЦБ сообщили газете, что поэтому намерены ввести требования к информированию граждан об условиях кредита, ограничить размер неустойки за просрочку по нему, сделать обязательными «период охлаждения» и передачу данных в бюро кредитных историй.

По словам экспертов, опрошенных «Известиями», нужно ввести регулирование данной сферы, чтобы защитить права россиян.