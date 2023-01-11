Жэньминь жибао: кризис в Европе сохранится, пока не закончится спецоперация на Украине

Европа все сильнее будет погружаться в рецессию, пока продолжается спецоперация на Украине. Об этом пишет «Жэньминь жибао».

Опрошенные изданием эксперты указали на то, что Европа пыталась добиться краха российской экономики в прошлом году в ответ на начало спецоперации на Украине. Однако этого не произошло, и даже наоборот, европейский регион ощутил на себе последствия санкций, которые привели многие страны Европы в состояние рецессии. В частности, санкционная борьба затронула энергоснабжение, которое является ядром европейской экономики.

Эксперты добавили, что в обычных обстоятельствах Европа бы боролась с инфляцией либеральной денежно-кредитной политикой. Однако из-за необходимости сдерживать инфляцию Европейский ЦБ лишь только ужесточает ее. Кроме того, чтобы выйти из кризиса необходимо решить не только внутренние, но и внешние вопросы. В частности, если спецоперация на Украине не завершится, то рост цен на энергоносители и ухудшение экономических показателей только усложнят проблемы с инфляцией.

Аналитики посчитали, что экономические прогнозы европейского региона на 2-23 год достаточно мрачны. При этом реальные шаги, которые может принять Евросоюз для разрешения ситуации, крайне ограничены.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что по итогам 2023 года размер валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны вырастет на 0,6%.