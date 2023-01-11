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Индийский эксперт оценил шансы присоединения Индии к «потолку цен» на нефть как нулевые

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Brendan McDermid/Reuters

Политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation («Обсервер ресерч фаундейшн») Нандан Унникришнан оценил шансы присоединения Индии к «потолку цен» на нефть как нулевые, сообщает ТАСС.

«В данный момент шансы того, что Индия присоединится к потолку цен на нефть, практически нулевые. Индия будет исходить чисто из своих интересов — экономических, политических, стратегических. Сейчас существует интерес в импорте дешевой нефти из России. Индия от этого отказываться не будет. Индия получает большую прибыль», — заявил Унникришнан.

Он также отметил, что Европейский союз не сможет угрожать введением вторичных санкций за покупку российской нефти, так как ЕС перестал обладать самостоятельностью в отношении введения санкций, а их «хозяин» — США — по словам Унникришнана относится к Индии очень вежливо и не хочет портить отношения.

Ранее аналитики Уолл-стрит заявили о возможном подорожании нефти до $100 за баррель в ближайшее время.

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