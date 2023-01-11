«Известия»: магазины Puma могут снова открыться в России летом

Магазины немецкого бренда спортивных товаров Puma могут снова открыться в России летом 2023 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, сначала магазины начнут работу в нескольких торговых центрах в Москве.

Один из собеседников газеты уточнил, что сейчас представители немецкой компании проводят переговоры именно с торговыми центрами. Но пока неясно, что именно подразумевает открытие – возобновление продаж в России товаров Puma или их распродажу перед уходом из России, добавил он.

При этом в самой Puma газете сообщили, что пока компания приостановила свою работу в России и не планирует ее восстанавливать.

Эксперты, опрошенные «Известиями», указали на потери иностранных компаний из-за прекращения работы в России. По мнению экспертов, это может либо подстегнуть желание зарубежных компаний вернуться в Россию, либо вообще свернуть деятельность в стране.

В марте 2022 года Puma приостановила деятельность в России на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

«Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ», — говорилось в сообщении компании.

Кроме того, Puma приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.