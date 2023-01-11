ВВП Казахстана вырос на 3,1% в 2022 году

Внутренний валовый продукт Казахстана в прошлом году увеличился на 3,1%, передает ТАСС со ссылкой на министра национальной экономики республики Алибека Куантырова. Это на 0,9 процентных пункта ниже показателя за 2021 год. В 2020 году ВВП Казахстана уменьшился на 2,6%.

«Несмотря на текущую ситуацию, экономика Казахстана выросла на 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,2%, в сфере услуг — 2,5%», — отметил Куантыров на заседании правительства республики.

29 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам 2022 года падение ВВП России составит 2,7%. Министр также допустил вероятность снижения валового продукта страны и в этом году. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВВП РФ уменьшится на 2,5% по итогам прошлого года.

10 января Всемирный банк также дал оценку ВВП России. По данным банка, ВВП России сократится в текущем году на 3,3%, а в следующем — увеличится на 1,6%. Оценки Всемирного банка оказались на 5,4 процентных пункта выше ранее сделанного банком прогноза в июне.

По итогам 2022 года спад российской экономики составил 3,5%, посчитали в банке.